Tunisie : 700 MD levés en BTC par le Trésor

Le Trésor a annoncé, mercredi 23 août 2023, que l’adjudication des Bons du Trésor à court terme (BTC) le 18 août 2023 pour une durée de 52 semaines et d’un montant de 700 millions de dinars (MD) en nominal a été retenue au taux de 8,99%.

En outre, il a aussi indiqué que l’adjudication des BTC de 52 semaines du 17 août 2023 de dix millions de dinars a été déclarée infructueuse.

Selon les récents chiffres publiés par la Banque centrale de Tunisie, les encours de bons du trésor à court terme (BTC) ont augmenté de 62,93%, passant de 5238,2 millions de dinars le 22 août 2022 à 8534,7 millions de dinars le 22 août 2023.

Les encours bons du trésor assimilables (BTA) ont, pour leur part, augmenté de 4,6% passant de 15.302,7 millions de dinars le 22 août 2022 à 16.006,9 millions de dinars le 22 août 2023.

Notons que le marché est plus réceptif pour les émissions de BTC que de BTA car comme l’a expliqué auparavant l’économiste et analyste financier Moez Hadidane : « le Trésor public peut échanger ou renouveler les bons de trésor à court terme (BTC) avec les banques sans difficultés, étant des opérations à court terme. Mais, pour les bons de trésor assimilables (BTA), c’est une autre paire de manche, étant des opérations à long terme et les banques ne voulant pas prendre de risques ».

Notons aussi l’État peine à trouver des ressources, plusieurs adjudications en BTA et BTC ayant été déclarées infructueuses, ces derniers mois.

