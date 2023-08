Par décision de la Cour d’appel de Tunis, l’OPR visant UADH, Gif Filter et Electrostar suspendue

La cotation des titres UADH, Gif Filter et Electrostar est suspendue à partir du jeudi 24 août 2023, à la demande du Conseil du marché financier (CMF), a indiqué un communiqué boursier daté du jour même.

Un peu plus tard, le gendarme de la bourse a publié trois communiqués le matin même annonçant qu’il a été informé, le 23 août 2023 à midi, des décisions n°100774, 100775 et 100776 de la Cour d’appel de Tunis datées du 21 août courant de surseoir l’exécution de la décision du CMF de soumettre les dirigeants de trois sociétés cotées en bourse, Universal Auto Distributors Holding (UADH), Gif Filter et Electrostar à des offres publiques de retrait (OPR), jusqu’au verdict de la Cour d’appel dans cette affaire. En conséquence, l'OPR susmentionnée est suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise, lit-on dans ces mêmes documents.

Rappelons que le collège du Conseil du marché financier (CMF) avait décidé de soumettre les dirigeants de quatre sociétés cotées en bourse, Universal Auto Distributors Holding (UADH), Gif Filter, Les Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) et Electrostar à une offre publique de retrait (OPR) à partir du lundi 10 juillet 2023 et jusqu’au 11 septembre inclus. Suite à quoi, ces quatre entreprises seront radiées de la cotation.

Dans son communiqué daté de mercredi 5 juillet 2023, le gendarme de la bourse a expliqué que la situation de ces entreprises s’est largement dégradée au cours des trois dernières années, ce qui représente un risque accru pour les intérêts des actionnaires, ne respectant pas leurs obligations légales de divulgation financière. Ce qui a contraint le CMF après constatation de ces infractions à décider une série de mesures, des sanctions à leur encontre outre le recours à la justice. Malgré cela, ces sociétés ont poursuivi leurs infractions.

I.N