Saïed, Taboubi, médicaments pédiatriques… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 23 août 2023.

Kaïs Saïed en visite inopinée à l'Ariana

Le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué, le mercredi 23 août 2023, une visite à l’Ariana. D’après l’agence Tunis Afrique Presse et plusieurs images et vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Le chef de l’État s’est rendu à la délégation d’Ariana Ville où se trouvaient des étals anarchiques. Il s’agit des rues se trouvant aux alentours du marché Sidi Ammar.

Taboubi : je serai bientôt de retour !

Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, est intervenu, mercredi 23 août 2023, dans une courte vidéo publiée sur la page Facebook de la centrale syndicale. Le syndicaliste s’est voulu rassurant. Il a remercié tous ceux qui ont demandé de ses nouvelles ou lui ont rendu visite ainsi que le corps médical de l’hôpital militaire pour les soins qu’on lui a prodigué.

Naoufel Amira met en garde contre le risque de pénurie en médicaments pédiatriques

Le président du Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie, Naoufel Amira, a mis en garde, mercredi 23 août 2023, contre le risque de pénurie en médicaments pédiatriques. Dans une intervention téléphonique sur Mosaïque FM, il a indiqué, au micro de Hassen Hameli, que l’augmentation des prix des intrants et la stagnation des prix pourraient conduire à un arrêt de production. Le risque de pénurie devient alors grand si les dispositions nécessaires ne sont pas prises, selon Naoufel Amira.

Le déficit commercial mensuel a presque triplé en juillet 2023

Le déficit commercial mensuel s'est creusé, en juillet 2023, se multipliant par près de trois fois. Il a atteint 1.391,9 millions de dinars (MD) en juillet 2023, contre 466,4 MD en juin 2023. Le taux de couverture des exportations par les importations a, pour sa part, chuté de 13,2 points pour cette même période, atteignant 78,9%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS).

Tajani : notre tâche est de garantir la stabilité de la Tunisie et non la transformer en Suède

L’Italie a une seule tâche à faire à l’égard de la Tunisie : garantir la stabilité du pays et non le transformer en une nouvelle Suède ou un nouveau Danemark. C’est ce qu’a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, mercredi 23 août 2023. Dans une dépêche de l’agence italienne Nova, le ministre a indiqué que la plus grande difficulté pour le gouvernement italien consistait à convaincre les pays européens que le devoir de l’Italie serait « de garantir la stabilité de la Tunisie et non la transformer en Suède, en Norvège ou Danemark ».