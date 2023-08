L’Italie appelle le FMI à lever l'interdiction d'ouvrir les lignes de crédits à la Tunisie

Le secrétaire d’État italien à la présidence du Conseil des ministres, Alfredo Mantovanu, a appelé le Fonds monétaire international (FMI) à lever l'interdiction d'ouvrir des ligne de crédits à la Tunisie.

Le responsable italien a, en effet, lancé cet appel afin « de mettre fin à l'impasse financière que traverse le pays, rapporte, mercredi 23 août 2023 », l'agence de presse italienne Nova.

Alfredo Mantovanu a déclaré lors d'une table ronde dans le cadre de la 44e édition du meeting de Rimini : « En Afrique, parmi les facteurs de difficulté, nous relevons la rigidité de certaines organisations internationales, comme le FMI, qui continue de restreindre l'ouverture des lignes de crédits à la Tunisie et lie cela à la garantie du respect des droits ».

Et d’ajouter : « Nous pouvons relever que si un pays se trouve incapable de payer les salaires des fonctionnaires, y compris les policiers, il ne sera pas en mesure de garantir l’ordre public et donc les droits seront moins protégés ». Il a enfin affirmé que l’Italie fait tout son possible pour sortir la Tunisie de cette impasse.





S.H