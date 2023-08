Ooredoo Music Fest by OPPO fait sensation à Sousse sur des airs de musique tunisienne

C'est avec comme objectif principal de faire vivre les célébrations estivales au plus grand nombre possible de Tunisiens, que Ooredoo et OPPO ont donné le coup d’envoi du plus grand festival de musique ouvert au public lors de la première édition du « Ooredoo Music Fest by OPPO. »

La mythique perle du sahel a orné ses plus belles lumières pour une nuit festive, qui a enregistré l’afflux de plus de cinquante mille spectateurs, qui ont écouté et ont dansé sur les airs d'artistes tunisiens à l’instar de : Zanfligua, Mortada, Maya, Kafon, Fahmi Riahi et Hassan Al-Doss

La cérémonie comprenait également de nombreuses surprises et prix présentés par Ooredoo et OPPO, en enflammant avec un public en folie cette belle soirée estivale.

« Avec ce formidable événement musical ouvert à tous les vacanciers tunisiens ainsi qu'aux touristes, nous aspirons à rendre les performances musicales plus accessibles et à apporter joie, bonheur et fraicheur dans le cœur des tous les vacanciers et leurs familles. Nous avons choisi de cibler les villes côtières, lieu de rassemblement des vacanciers qui viennent de toute la Tunisie et du monde entier pour profiter de la belle mer et du soleil et le soir de la belle musique. En faisant la promotion de nos artistes et chanteurs tunisiens d'horizons et de musiques différents." a déclaré M. Mansoor Rashid Al-Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie

Il est à noter que ce festival a fait le tour de nombreuses villes, dont Mahdia, Monastir, Nabeul et Djerba, tandis que la plus grande soirée du Ooredoo Music Fest by OPPO était à Sousse à la Place des villes jumelles sur la belle côte de Boujaafer.