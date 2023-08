Tajani : notre tâche est de garantir la stabilité de la Tunisie et non la transformer en Suède

L’Italie a une seule tâche à faire à l’égard de la Tunisie : garantir la stabilité du pays et non le transformer en une nouvelle Suède ou un nouveau Danemark. C’est ce qu’a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, mercredi 23 août 2023.

Dans une dépêche de l’agence italienne Nova, le ministre a indiqué que la plus grande difficulté pour le gouvernement italien consistait à convaincre les pays européens que le devoir de l’Italie serait « de garantir la stabilité de la Tunisie et non la transformer en Suède, en Norvège ou Danemark ». « Ce n’est pas possible », a-t-il signaler.

Antonio Tajani a ajouté que si les Italiens étaient plus généreux c’est parce qu’ils avaient toujours fait preuve de tolérance « pour comprendre l’identité des autres ».

N.J