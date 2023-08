Le déficit commercial mensuel a presque triplé en juillet 2023

Le déficit commercial mensuel s'est creusé, en juillet 2023, se multipliant par près de trois fois. Il a atteint 1.391,9 millions de dinars (MD) en juillet 2023, contre 466,4 MD en juin 2023. Le taux de couverture des exportations par les importations a, pour sa part, chuté de 13,2 points pour cette même période, atteignant 78,9%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS).

En effet, les échanges commerciaux ont été marqués au cours du mois de juillet par un repli des exportations, qui ont diminué de 4,5% par rapport au mois précédent, reflétant ainsi la contraction dans la plupart des secteurs. Les importations, quant à elles, ont enregistré une hausse de 11,6%, principalement en raison de la croissance des importations d'énergie.

Hors produits énergétiques, les exportations ont également baissé de 4,5%, tandis que les importations n’ont augmenté que de 1,7%.

La plus importante contribution à cette diminution globale des exportations provient du secteur des mines et des phosphates, avec une chute de 43,1%. De même, le secteur du textile, de l'habillement et du cuir a contribué de manière significative à cette baisse, avec une contraction de 10,2% de ses ventes. Les industries mécaniques et électriques, le secteur des industries manufacturières diverses et le secteur de l'énergie ont également vu leurs exportations se replier, respectivement de 3,4%, 5,2% et 3,9%.

Toutefois, les exportations de l'agriculture et des industries agroalimentaires ont affiché une croissance positive (+17,4%).

Les importations au mois de juillet ont augmenté de 11,6%, principalement sous l'effet de la hausse des importations d'énergie. En effet, les importations de produits énergétiques ont rebondi après avoir chuté pendant deux mois consécutifs. En augmentant de 132,6%, elles contribuent ainsi de dix points de pourcentage à la croissance globale des importations.

Hors produits énergétiques, les importations n’ont augmenté que de 1,7%, principalement en raison de l’accroissement de 9,3% des importations de matières premières, notamment de produits chimiques inorganiques. En outre, les importations de biens de consommation non alimentaires ont connu une augmentation de 6,5%, principalement attribuable à la hausse des importations de voitures de tourisme.

Cependant, les importations de produits alimentaires ont enregistré une baisse notable de 14,2%, principalement en raison de la diminution des importations de blé. De même, les importations de biens d'équipement ont connu un recul de 9,9%.

S’agissant de la répartition géographique, les exportations vers l'Union européenne ont quasiment stagné (-0,5%), résultant des évolutions divergentes par pays. En effet, des augmentations sont enregistrées avec la France (+2,5%) et les Pays-Bas (+75,8%), tandis que des baisses sont observées avec l'Allemagne (-12,4%), l'Espagne (-21,1%) et l'Italie (-3,4%).

Hors Union européenne, les exportations ont enregistré une baisse de 13% principalement en raison de la diminution des exportations vers les États-Unis (-33,3%), le Royaume-Uni (-21,8%) ainsi que les pays du Maghreb (-10,4%).

En outre, les importations, en provenance de l'Union européenne ont légèrement augmenté de 0,9%. Cette faible évolution est le résultat des hausses avec l’Allemagne (+36,5%), l’Italie (+16,8%) et la France (+15,1%), mais aussi des baisses enregistrées avec l’Espagne (-8,4%), la Belgique (-17,3%) et les Pays-Bas (-15,4%).

Hors UE, les importations ont fortement augmenté de 11,4%, principalement du fait des importations en provenance d'Algérie (+588%), notamment l’électricité, et des importations en provenance de Russie (+64%) principalement en produits pétroliers.

D’après communiqué