Saïed, gouverneur de Kairouan, Brics, complot contre l’État… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 22 août 2023 :

Kaïs Saïed limoge le gouverneur de Kairouan

Le chef de l'État, Kaïs Saïed a limogé, à la date du 22 août 2023, le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba. La décision a été annoncée via un communiqué publié à la même date par la présidence de la République. Il occupait ce poste depuis le 24 juillet 2019. Notons que le limogeage du gouverneur a eu lieu au lendemain d'une réunion portant sur le projet de l'Hôpital universitaire Roi Salman à Kairouan tenue en présence du gouverneur.

Kaïs Saïed charge Nabil Ammar de participer au Sommet des Brics à Johannesburg

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a été chargé par le chef de l’État de présider la délégation tunisienne qui participera à la 15e édition du Sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud, et auquel participeront plus d’une soixantaine de pays. C’est ce qu’a annoncé, mardi 22 août 2023, un communiqué du ministère.

Complot contre l’État : renouvellement des mandats de dépôt de six détenus

Les mandats de dépôt de six des détenus arrêtés dans le cadre de l'affaire de complot contre l’État ont été renouvelés, mardi 22 août 2023. Il s’agit de Ridha Belhadj, Jaouhar Ben M’barek, Abdelhamid Jlassi, Khayam Turki, Ghazi Chaouachi et Issam Chebbi, selon l’avocate Islem Hamza. L'avocate a affirmé, dans une publication, sur Facebook, que les détenus avaient été transportés au pôle judiciaire antiterroriste où ils ont été informés de la prolongation de leur période de détention provisoire qui devait prendre fin aujourd’hui même.

Carburant : préavis de grève

Un préavis de grève de deux jours, les 31 août et 1er septembre 2023, a été émis par la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et signé par son secrétaire général Salouen Smiri. Le syndicat proteste contre la non-application du PV du 17 février 2023, relatif notamment à l’augmentation salariale des agents du secteur de transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle dédiée.

Feki et Prügel s’accordent sur le renforcement de la coopération pour lutter contre la migration irrégulière

Le ministre de l’Intérieur tunisien, Kamel Feki a reçu une délégation présidée par l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel. La réunion a eu lieu le 22 août 2023, selon un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur. M. Feki et M. Prügel se sont accordés sur l’importance de renforcer la collaboration entre les deux pays et les agences onusiennes afin de rediriger les migrants en situation irrégulière vers leurs pays et de les aider à s’y installer en facilitant la création de projets de développement dans ces destinations.