Soumoud propose l’organisation de primaires pour la prochaine présidentielle

Le coordinateur du collectif Soumoud, Houssem Hammi, a annoncé, ce mardi 22 août 2023, lors de son passage à La Matinale de Shems Fm, le lancement d’une initiative pour organiser des primaires au sein de la famille démocratique progressiste.

Houssem Hammi a assuré que le collectif Soumoud a déjà conçu le processus et contacté une dizaine de personnalités politiques ayant accepté d’y prendre part. “Il n’y aura pas de concessions. Toutes les personnalités peuvent participer aux primaires et toute la famille démocratique et progressiste sera représentée par seul candidat à la prochaine présidentielle”.

Par ailleurs, il a ajouté que les détails de ce processus seront révélés durant le mois d’octobre prochain. “Plusieurs personnalités pourraient être concernées comme Fadhel Abdelkefi, Hatem Ben Salem, Hakim Ben Hammouda. Ces primaires seront ouvertes aux forces centristes et démocratiques, et le Front de salut ne sera pas concerné”, précise -t-il. Cependant, il n’a pas exclu la participation du PDL à ces primaires.





