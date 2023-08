Décès du chanteur italien Toto Cutugno

Le chanteur italien Salvatore Cutugno, dit Toto Cutugno, est décédé à l’âge de 80 ans alors qu'il se trouvait à l’hôpital San Raffaele de Milan, en Italie. Le triste événement a été annoncé par son manager, Danilo Mancuso, à l'agence de presse italienne Ansa. Il est mort après une longue maladie. Toto Cutugno avait été diagnostiqué d’un cancer de la prostate en 2007.

Toto Cutugno est l’interprète du célèbre tube de 1983 « L’Italiano ». Il est, aussi, auteur et compositeur et sait jouer de la batterie, de la guitare, du piano et du saxophone. Le chanteur est né le 7 juillet 1943 à Fosdinovo. Il a grandi à La Spezia, en Ligurie. Il a fondé deux groupes de musique : « Toto e i tati » en 1962 et « Albatros » en 1975. Sa chanson « L’Italiano » en 1983 connait un succès mondial. Il remportera l’Eurovision de 1990 avec la chanson « Insieme ».







Paix à son âme