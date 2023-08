Kaïs Saïed charge Nabil Ammar de participer au Sommet des Brics à Johannesburg

Imprimer

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a été chargé par le chef de l’État de présider la délégation tunisienne qui participera à la 15e édition du Sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud, et auquel participeront plus d’une soixantaine de pays. C’est ce qu’a annoncé, mardi 22 août 2023, un communiqué du ministère.

Nabil Ammar participera, le 24 août 2023, au forum de dialogue entre le groupe des Brics et l'Afrique, intitulée "Brics Africa Outreach et Brics Plus dialogue". Il prononcera également un discours sur les politiques de la Tunisie en ce qui concerne les perspectives de coopération entre le continent africain et le groupe des Brics. En outre, le ministre aura une série de réunions bilatérales avec certains de ses homologues participant au sommet.

Le 18 août dernier, le chef de l’État avait abordé le sujet de cette participation lors de sa rencontre avec son ministre.

I.N

*Photo d’illustration