Carburant : préavis de grève

Un préavis de grève de deux jours, les 31 août et 1er septembre 2023, a été émis par la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et signé par son secrétaire général Salouen Smiri.

Le syndicat proteste contre la non-application du PV du 17 février 2023, relatif notamment à l’augmentation salariale des agents du secteur de transport des carburants et la mise en place d’une convention sectorielle dédiée.

I.N