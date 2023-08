Après les trottoirs, les cafés occupent désormais la chaussée

Il n’y a quasiment aucun café à Tunis (et probablement ailleurs) qui n’a pas occupé une partie du trottoir en face de son échoppe. C’en est ainsi, les cafetiers ont mis tout le monde devant le fait accompli. Et gare à celui qui essaie de les dissuader de libérer le trottoir ou de faire exécuter les milliers d’ordre de démolition dormant dans les tiroirs, il sera accusé de chercher à affamer ces pauvres commerçants qui travaillent à la sueur de leur front, de s’en prendre aux plus faibles, de menacer l’emploi ou, le plus courant, de chercher à être corrompu.

Maintenant que l’occupation des trottoirs est acquise, les cafés envahissent désormais une partie de la chaussée, comme l’ont fait, avant eux, les commerçants ambulants.

Ainsi ce cliché pris ce matin, mardi 22 août 2023, à la rue de Palestine dans le quartier de Lafayette. Deux tables et deux chaises posées sur la chaussée entre deux voitures stationnées, là où même l’arrêt des voitures est interdit.

Outre le fait d’occuper indument le trottoir, il y a, dans cette photo, une démonstration extraordinaire d’inconscience. La rue de Palestine est fortement fréquentée, de jour comme de nuit. Se placer ainsi sur la chaussée est juste dangereux et on court carrément le danger de mort, vu qu’on n’est pas à l’abri d’un chauffard ou même d’un accident où les automobilistes perdent le contrôle de leur véhicule !

R.B.H.

Crédit photo : Khémais Khayati