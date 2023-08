Saïed accuse des groupes de pression d'empêcher la réalisation des projets étatiques

Le président de la République, Kaïs Saïed, a tenu, à la date du 21 août 2023, une réunion portant sur les projets réalisés en collaboration avec d'autres pays, dont celui de l’Hôpital universitaire Roi Salman à Kairouan. Il a indiqué que des groupes de pression et des infiltrés au sein des institutions de l’État empêchaient leurs réalisations.

Dans un communiqué publié à la même date, la présidence de la République a indiqué que la réunion avait porté sur les raisons empêchant la finalisation de la construction de l’Hôpital Roi Salman à Kairouan. Le président a estimé que l’absence d’avancement au niveau de ce projet remettait en question la crédibilité de l’État et privait les citoyens de leur droit à la santé et aux soins.

Kaïs Saïed a considéré qu'il y a recours à de faux arguments afin d'expliquer les retards de réalisation du projet. Il a évoqué de pseudos études lancées depuis 2017 et des questions d’ordre technique. Il a rappelé que les fonds nécessaires à la réalisation du projet avaient été mobilisés et que les études s’étaient succédé.

La réunion a, également, porté sur d’autres projets finalisés, mais qui attendant d’être raccordés aux réseaux d’eau de la Sonede, d’électricité de la Steg et d’assainissement Onas. Le chef de l’État a mis l’accent sur l’importance d’accélérer la réalisation des projets et de tenir toute partie responsable de la lenteur de leur finalisation de ces actes. Il a indiqué que des personnes travaillant au sein des institutions de l’État et des groupes de pression œuvraient pour empêcher l’achèvement de ces projets. Il a expliqué que ces derniers considéraient les installations publiques comme étant un danger nuisant à leurs intérêts.

A noter que la réunion a eu lieu en présence du ministre conseiller auprès du président Mustapha Ferjani, du conseiller du président chargé de la sécurité nationale, Abderraouf Atallah, du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, du ministre de la Santé, Ali Mrabet, de la ministre de l'Équipement, Sarra Zaâfrani Zanzri, du gouverneur de Kairouan, Mahmoud Bourguiba et du PDG de l'Agence Foncière d'Habitation, Rejab Aroud.

L’affaire de l’Hôpital universitaire Roi Salman à Kairouan, rappelons-le, a été à l’origine d’une grande polémique l’année dernière. Les photos de la porte ont fait le tour de la toile. Des images montrant la porte seule, abandonnée, dans un immense terrain désertique ont inondé les réseaux sociaux. Plusieurs sources ont indiqué que cette porte était apparue de nulle part et qu’elle avait été, rapidement, érigée suite à des rumeurs au sujet d’une possible visite effectuée par des membres du gouvernement.

