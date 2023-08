"Saïed", une eau minérale qui célèbre le 25-Juillet ? Qu'en est-il ?

Une photo montrant une marque d’eau minérale baptisée « Saïed » a été partagée par les internautes à la date du 21 août 2023. L’image montre une main tenant une bouteille en plastique remplie et dont l’étiquette comporte le texte suivant « Unique et Utile », « Saïed », « Depuis le 25 juillet » (date de création de la supposée marque) et « Eau minérale naturelle plate ».













Les internautes se sont interrogés sur l’origine de cette bouteille. Une marque, a-t-elle vraiment été créée pour célébrer le processus entamé par le président de la République, Kaïs Saïed, à la date du 25 juillet 2021 ? S’agit-il d’un canular ?













L’équipe de BN Check a mené l’enquête et a pu démêler le vrai du faux. La photo comporte à l’origine une bouteille d’eau d’une marque algérienne baptisée « Saïda ». La marque porte le même nom que celui de la source d’eau dont elle est extraite.













Il s’agit de la commune de Saïda se trouvant au nord-ouest de l'Algérie. La commune est surnommée la "ville des eaux" en raison de ses sources minérales abondantes. La marque d’eau a été créée en 1967 comme le montre la photo originale.













La photo est, donc, le fruit d’une manipulation sûrement opérée par Photoshop. On y a introduit des modifications au niveau du nom en supprimant la dernière lettre, mais aussi, au niveau de la date de création afin d’en faire un produit supposé célébrer le processus entamé par Kaïs Saïed à la date du 25 juillet 2021.