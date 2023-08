Migration clandestine – Tajani : la Tunisie fait ce qu’elle peut avec le peu dont elle dispose

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, est revenu sur la question de la migration clandestine et l’accord conclu avec la Tunisie, dans une interview accordée au journal Corriere della Sera et parue dimanche 20 août 2023.

Interpellé sur le fait que le flux migratoire ne semble pas dépérir depuis la signature du mémorandum d’entente UE-Tunisie, le ministre italien a affirmé : « En Tunisie, ils font ce qu’ils peuvent ».

À l’initiative de la présidente du Conseil italien, Girogia Meloni, la Tunisie et l’Union européenne ont conclu un mémorandum d’entente qui porte, entre autres, sur la question de la migration irrégulière.

Assurant que les autorités tunisiennes ont informé les Italiens de l’interception de quatre embarcations de migration clandestine à Sfax qui s’apprêtaient à partir vers l’Italie, Antonio Tajani a noté, toutefois, que la Tunisie était confrontée à deux problématiques majeures en termes de lutte contre la migration irrégulière. Selon le ministre italien, le premier problème vient de la Libye d’où des embarcations de réseaux de traite d’êtres humaines partent pour accoster à Sfax et embarquer des migrants, et le second est en lien avec les moyens limités du pays. « Il leur est difficile d’intervenir en raison du peu de moyens et d'hommes dont ils disposent », a-t-il expliqué.

Rappelant que le mémorandum signé en juillet devrait permettre la mobilisation de cent millions d’euros au profit de la Tunisie afin que le pays puisse faire face à la crise migratoire, M. Tajani a souligné la nécessité de mettre en œuvre ce MoU. « Grâce à ces fonds, nous pouvons leur fournir des patrouilleurs (…) et nous pouvons mettre à leur disposition des unités de la Guardia di Finanza et de la Police pour former leurs militaires et leurs forces de l’ordre aux opérations de contrôle », a-t-il assuré.

Interrogé sur les solutions à entreprendre en attendant l’application du MoU entre l’Europe et la Tunisie, le ministre italien a évoqué une répartition plus équitable des migrants pour alléger le fardeau de la Sicile et des mécanismes plus stricts et plus efficaces en termes de rapatriement. Antonio Tajani a réitéré, dans cette même interview, que le problème de la migration irrégulière n’était pas uniquement italien. « L’Italie porte un fardeau qui devrait être celui de toute l’Europe ».

Des milliers de migrants de nationalité africaine traversent la Méditerranée, depuis la Tunisie vers l’Italie, dans l’espoir d’atteindre le Vieux Continent. Selon les derniers chiffres, le flux migratoire s’est accentué au premier semestre de 2023.

Depuis le début de l’année et jusqu’au 7 juillet 2023, pas moins de 58.488 migrants sont arrivés en Italie en provenance des côtes tunisiennes, avec en moyenne 268 débarquements recensés par jour.

N.J