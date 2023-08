Kaïs Saïed : 29 entreprises communautaires sont en cours de création

Dans une vidéo publiée le 13 août 2023 par la présidence de la République, le chef de l'État, Kaïs Saïed, a échangé quelques mots avec l'une des fondatrices d'une entreprise communautaire agricole féminine dans la délégation de Tébourba, du gouvernorat de La Manouba. Il a révélé que l'entreprise en question exploitera une terre domaniale d'une superficie de 541 hectares. Le gouverneur de La Manouba, Mohamed Cheikhrouhou, lui aussi présent lors de la visite, a expliqué que l'Office des terres domaniales n'avait pas la capacité d'exploiter le terrain.

Kaïs Saïed a considéré que la création de cette entreprise était la preuve de la capacité de la femme tunisienne à se distinguer. Il a assuré avoir suivi de près la création de l'entreprise.« Les lobbies opérant dans l'ombre ne doivent plus porter atteinte au pain de la Tunisie... Le terrain est la propriété de l'État, mais c'est le peuple qui l'exploite... Malgré les obstacles, plusieurs demandes ont été déposées... Il y a 29 entreprises communautaires en cours de création : treize sont régionales et 53 sont locales. Elles œuvrent dans les secteurs du transport, de l'industrie, du tourisme, du textile et du cuir... Certains, au sein de l'administration, essaient de ralentir les choses afin de permettre à ceux qui affament le peuple de garder le contrôle sur les biens de l'État... L'État doit être au service de la société », a-t-il ajouté.





Kaïs Saïed a affirmé que des entreprises communautaires étaient créées dans plusieurs autres pays contrairement à ce qu'avaient affirmé certains. Il a affirmé que cette approche connaîtra un franc succès. « Assez de l'exploitation de la femme ! La femme souffre en tant que mère ... Elle travaille, aussi, dans les champs contre une rémunération dérisoire par rapport à ce que reçoit l'homme... Le salaire doit être le même... Cette terre est délaissée... Que fait l'Office des terres domaniales ? La problématique des terres domaniales est ancienne... Il y a un blocage au niveau des lois... Il y a une volonté de blocage... Vous allez exploiter cette terre... Vous allez créer de la richesse... Le peuple tunisien doit faire face à l'injustice et à la tyrannie... On cherche à créer des crises... Le pain est disponible... Le peuple tunisien est conscient de cela... Les entreprises communautaires seront bénéfiques à chaque région dans laquelle elles sont créées... Nous voulons que nos enfants vivent une meilleure vie que la notre », a-t-il dit en s'adressant aux femmes fondatrices de l'entreprise communautaire.

Kaïs Saïed a assuré que les biens et les richesses de l'État permettaient de subvenir aux besoins des Tunisiens. Il a indiqué qu'une terre domaniale de 941 hectares se trouvant au gouvernorat du Kairouan était louée durant vingt ans à une seule personne. Il a qualifié la chose de tentative d'appropriation des biens de l'État. Il a assuré que les céréales et les semoules étaient disponibles et qu'on cherchait à affamer les Tunisiens. Il a appelé à faire face aux futurs défis et a assuré que la création de cette entreprise communautaire était une véritable opportunité.

De son côté, le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a indiqué que la création de cette entreprise communautaire mettra fin à l'exploitation des travailleurs.





