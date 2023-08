Majdi Karbai : l’Italie multiplie les rapatriements y compris parmi les demandeurs d’asile

L’ancien député, Majdi Karbai, a affirmé, samedi 12 août 2023, dans un statut sur sa page Facebook que les autorités italiennes avaient multiplié les opérations de rapatriements depuis la signature en juillet d’un mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’Union européenne.

Selon Majdi Karbai des expulsions en masse sont opérées pour rapatrier les migrants tunisiens en Italie y compris ceux demandeurs d’asile. Plusieurs migrants réagissent violemment à ces décisions systématiques, d’après l’ancien député. Certains sont allés jusqu’à avaler des morceaux de verres cassés ou se taillader les veines.

« À cause de quoi ? À cause d'un accord injuste qui perdure depuis des années et que (Kaïs) Saïed a renouvelé en contrepartie de quelques euros », a-t-il écrit.

Citant le ministre italien de l’Intérieur, M. Karbai a ajouté que le nombre de centres de rétention serait revu à la hausse. « Cela veut dire que ces centres seront remplis de Tunisiens car elle est la seule à accepter les rapatriements en masse et est, également, la première en nombre de migrants rapatriés », a-t-il signalé.

N.J