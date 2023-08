Plus de deux ans de fermeture : à quand la réouverture du musée du Bardo ?

Cela fait plus de deux ans que le musée du Bardo a fermé ses portes aux visiteurs, sur décision du président de la République qui a ordonné, le 25 juillet 2021, la fermeture des locaux du parlement. Les deux établissements étant mitoyens sans aucune séparation physique entre eux ; la fermeture du Parlement a entraîné celle du musée.

Nul n’a pu, depuis, accéder au musée pourtant, en mars 2023, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi, avait annoncé sa réouverture prochaine lors d’une séance de travail consacrée aux préparatifs de réouverture. Des projets d’entretien, de restauration et réaménagement de diverses salles et espaces du musée devaient, alors, être entrepris.

Le maintien du musée fermé n’a pas manqué de faire réagir la toile en ce samedi 12 août 2023. Plusieurs se sont interrogés sur les motifs de cette décision, d’autres ont demandé si le musée avait rouvert ses portes et certains ont proposé d’ériger un mur entre le bâtiment abritant le Parlement et celui du musée pour ainsi en finir avec cette fermeture.

Le musée du Bardo est, avec celui du Caire, l’un des monuments les plus importants et les plus riches d’Afrique. Il a la particularité d’abriter une collection qui provient essentiellement des fouilles effectuées sur le sol tunisien et qui donc reflètent l’histoire du pays. Le musée est célèbre pour sa collection de mosaïques romaines uniques, des œuvres d’art qu’on venait admirer par milliers du monde entier.

Il a été créé en vertu du décret beylical du 25 mars 1885 proclamant la création du musée Alaoui – comme il se nommait alors - dans l’ancien harem de M’hammed Bey. Six années ont été consacrées aux travaux de réhabilitation et à la collecte des œuvres, avant que le musée Alaoui n’ouvre ses portes le 7 mai 1888.

N.J