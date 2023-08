Le déficit commercial atteint 10.228,3 MD à fin juillet 2023

Le déficit commercial s’est replié à -10228,3 MD à fin juillet 2023, a annoncé l’Institut national de la statistique (INS), jeudi 10 août 2023.

« Le déficit commercial s’est allégé pour s’établir à un niveau de -10228,3 MD contre -13723,5 MD durant les sept premiers mois de l’année 2022. Le taux de couverture a gagné 7,6 points par rapport à la même période de l’année 2022 pour s’établir à 77,9% », lit-on dans le communiqué de l’INS.

Selon la même source, le recul du déficit commercial s’explique par des exportations plus dynamiques que les importations. « Les exportations ont atteint le niveau de 36151,1 MD contre 32529,1 MD durant les sept premiers mois de l’année 2022 ».

En effet, une augmentation de 11,1% a été observée côté exportations, durant les sept premiers mois de 2023. « Les exportations du secteur des industries agro-alimentaires ont augmenté de 13,6%, celles des textiles, habillement et cuirs de 13,3% et celles des industries mécaniques et électriques de 19,4%. En revanche, les exportations du secteur de l’énergie ont baissé de 28,8% et celles des mines, phosphates et dérivés de 5,4% », explique l’INS.

Les importations restent, elles, stables, durant les sept premiers mois de l’année en cours, avec une hausse négligeable de 0,3% contre +31,5% durant la même période en 2022. Elles ont atteint 46379,4 MD durant les sept premiers mois de 2023, contre 46252,6 MD à la période correspondante l’année dernière.

Cette légère augmentation s’explique, selon l’INS, par « la hausse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques de (+0,6%), des biens d’équipement (+6,2%) ainsi que des biens de consommation (+4,6%) ».

N.J d'après communiqué