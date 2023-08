Migrants, présidentielle, Libye… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 août 2023.

41 migrants clandestins partis de Sfax périssent dans un naufrage près de Lampedusa

L'agence de presse italienne Nova a indiqué, à la date du 9 août 2023, qu'au moins 41 migrants irréguliers ont péri durant une traversée de la Méditerranée depuis la Tunisie.

La même source a précisé que le drame a eu lieu près des côtes de l'île de Lampedusa. Le point de départ du bateau ayant fait naufrage serait la ville de Sfax.

Décès d'une mère et de sa fille dans le désert : le témoignage accablant du père

L’image d’une mère et de son enfant décédés dans une région désertique, avait fait le tour de la toile. Elle a révélé au grand jour ce que subissaient les migrants subsahariens au niveau des frontières tuniso-libyennes. La photo a provoqué des réactions de colère et de condamnation envers le traitement abusif des Subsahariens en Tunisie et les expulsions auxquelles ils ont été confrontés.

L’Allemagne se dit préoccupée par certains développements en Tunisie

La ministre allemande adjointe aux Affaires étrangères Katja Keul est en visite en Tunisie du 8 au 11 août 2023.

Avant son voyage, la ministre allemande adjointe aux Affaires étrangères a exprimé, dans une déclaration, certaines préoccupations : « Les développements en Tunisie nous préoccupent : depuis le mois de février, de plus en plus d’opposants, de professionnels des médias et d’activistes de la société civile ont été incarcérés. Ces voix critiques ne doivent pas être réduites au silence en Tunisie. C’est pourquoi je me réjouis particulièrement à la perspective d’échanger avec des représentants de la société civile tunisienne dans le cadre de mon déplacement ».

Isie : la présidentielle à l’automne de 2024

L’élection présidentielle aura lieu à l’automne de 2024 conformément à l’agenda de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et la loi électorale de 2014. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de l’Isie, Mohamed Tlili Mansri, dans son intervention mercredi 9 août 2023, dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM.

Il a rappelé au micro d’Elyes Gharbi que la loi électorale n’avait pas été révisée notant cependant que sur l’ensemble des conditions pour être candidat à la présidentielle en Tunisie, deux uniquement ont été revus, l’âge et la nationalité.

Tunisie-Libye : une solution pour mettre fin à la présence de migrants irréguliers dans la zone frontalière ?

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, a reçu, ce mercredi 9 août 2023, son homologue libyen, Imed Trabelsi, dans le cadre d’une séance de travail dédiée à l’examen d’un certain nombre de dossiers communs et notamment celui relatif à la lutte contre la migration irrégulière.