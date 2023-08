Tunisie-Libye : une solution pour mettre fin à la présence de migrants irréguliers dans la zone frontalière ?

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki, a reçu, ce mercredi 9 août 2023, son homologue libyen, Imed Trabelsi, dans le cadre d’une séance de travail dédiée à l’examen d’un certain nombre de dossiers communs et notamment celui relatif à la lutte contre la migration irrégulière.

Alors que les deux parties ont « évoqué l’importance de faciliter les services fournis au poste frontalier de Ras Jedir et de relever les défis sécuritaires communs », les deux communiqués ne mentionnent pas la même issue à cette rencontre lors de laquelle « l’accent a été mis sur le dossier des migrants africains des pays sahéliens et subsahariens et ses répercussions sur les deux pays ».

Le communiqué du ministère libyen de l’Intérieur indique qu’ « une solution consensuelle a été trouvée pour mettre fin au problème de la présence de migrants irréguliers dans la zone frontalière entre les deux pays ». Un détail que ne mentionne pas le communiqué du ministère tunisien.

De son côté, le département de Kamel Feki mentionne que « au cours de la réunion, il a été question de limiter le flux des migrants vers les frontières et de concerter les efforts pour trouver des solutions qui tiendraient compte de l'intérêt des deux pays ».

« Il a enfin été convenu de créer une équipe conjointe chargée de suivre sur le terrain l'évolution des mouvements au poste de Ras Jedir et de soumettre des propositions qui seront mises en œuvre afin de faciliter le passage des voyageurs des deux côtés », peut-on lire également du côté tunisien.

M.B.Z