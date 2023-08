Contre l’homophobie, les internautes tunisiens font suspendre le compte TikTok de Malek Khedhri

Suite à une campagne de signalement massive pour propos homophobes, le compte TikTok du créateur de contenu tunisien Malek Khedhri a finalement été suspendu.

Il avait lancé depuis plusieurs jours une campagne d’incitation et d’appel à la violence à l’encontre des minorités sexuelles en Tunisie tenant des propos violents et scandaleux allant jusqu’à appeler à « militer » contre les minorités sexuelles.

L’« influenceur » a créé un groupe de discussion sur Telegram et a lancé un appel à manifester le 12 ou le 13 août.

L’association Damj a donné l’alerte et provoqué une vague de dénonciations sur les réseaux. Beaucoup d’internautes ont alors signalé les comptes de Malek Khedhri et condamné ses propos. Il a dû en créer un nouveau sur TikTok et appelé ses soutiens à s’y abonner en masse.

M.B.Z