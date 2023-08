L’Ordre des avocats met en garde contre la dégradation de la justice en Tunisie

L'ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a publié, samedi 5 août 2023, un communiqué mettant en garde contre la dégradation du système judiciaire en Tunisie.

Dans son communiqué diffusé une semaine après la réunion du conseil de l’ordre tenue en date du 28 juillet 2023, l’Onat a averti contre la vétusté des infrastructures, la détérioration des services et le manque de ressources humaines de par la suspension du mouvement dans le corps des magistrats depuis 2021. L’Onat a déploré les nombreuses vacances et leur impact sur la composition des différentes juridictions et les délais d’exécution.

L’Ordre des avocats a, dans ce sens, appelé le ministère de la Justice à prendre les mesures nécessaires pour garantir la qualité de service et à engager les réformes prévues, la numérisation des différents services au sein des tribunaux en plus des réformes législatives telles que la loi portant organisation de la profession d'avocat. L’Onat a affirmé sa prédisposition à un dialogue susceptible de réaliser les réformes attendues, notant qu’il est également prêt à s’engager dans la lutte si besoin est.

L’organisation a réitéré, également, son rejet de toutes les infractions procédurales commises contre les avocats déférés devant la justice, l’interdiction de voyager et la violation des dispositions de l’article 46 de la loi portant organisation de la profession d’avocat, notamment. L’Onat a appelé les autorités de tutelle à accélérer l’examen des dossiers des avocats concernés, de les libérer et de leur accorder leur droit de visite.

Plusieurs avocats sont, rappelons-le, cités dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État ; Ayachi Hammami, Bochra Belhaj Hamida, Ahmed Nejib Chebbi et Noureddine Bhiri.

N.J