Le chef de la diplomatie égyptienne en visite en Tunisie

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri sera en visite en Tunisie les 7 et 8 août 2023.

Cette visite intervient en réponse à l’invitation qui lui a été adressée par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar. Elle sera une occasion pour tenir la 15e session de la Commission de consultation politique, présidée par les deux ministres, et qui sera consacrée à discuter des voies et des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'intensifier la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, indique un communiqué du MAE tunisien.

I.N