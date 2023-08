L'inflation passe de 9,3% à 9,1% en juillet 2023

L’Institut national de la Statistique (INS) a indiqué que l’inflation était passée de 9,3% en juin 2023 à 9,1% en juillet de la même année. L’institut a noté une baisse de l’inflation malgré la hausse des prix à la consommation.

Selon son bulletin mensuel intitulé « Indice des prix à la consommation » et publié le 5 août 2023, les prix à la consommation augmentent de 0,7% en juillet 2023 après une hausse de 0,4% en juin de la même année. « Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix du groupe des produits alimentaires et boissons non alcoolisées de 1,1%, et des prix des services de restauration et hôtellerie de 2,3% », a précisé le bulletin.

L’INS a expliqué le recul de l'inflation malgré la hausse des prix par la décélération du rythme d'augmentation des prix entre juin et juillet par rapport à la même période de la même année.

Les prix des produits alimentaires ont évolué de 15,2% entre juin et juillet 2022. Or, entre juin et juillet de l'année 2023, ils ont évolué de 14,2%. Le même phénomène peut être observé au niveau des prix des produits des habillements et chaussures. Les prix ont évolué de 9,7% entre juin et juillet 2022 contre 9,4% entre juin et juillet 2023.

Entre juin et juillet 2023, les prix des produits et services du groupe meubles et articles de ménage et entretien courant du foyer ont augmenté « de 0,9% principalement en raison de la hausse des prix des appareils ménagers de 1,1% et des biens et services de l’entretien courant du foyer de 0,9% ».

Au niveau de la variation mensuelle, c’est-à-dire, l’évolution des prix entre juin 2023 et juillet 2023, les prix du café en poudre ont augmenté de 35%, des légumes frais de 5,5% et des fruits frais de 1,6%. On note une baisse du prix des œufs (-3,7%), du lait et fromage (-08%) et des volailles (-0,4%). Du côté des services de restauration, les prix ont progressé de 2,3% entre juin et juillet 2023.

Pour ce qui est de la variation annuelle des prix, c'est-à-dire, entre juillet 2022 et juillet 2023, on remarque une hausse de 14,2 pour les produits alimentaires résultant, principalement de la hausse des prix du café en poudre (+35%), des viandes ovines (+32,5%), des viandes bovines (21,6%), des huiles alimentaires (+20,02%), des œufs (+19,3%) et des fruits frais (+14,6%).

La variation annuelle montre, aussi, une hausse de 7,7% des prix des produits manufacturés causée par la hausse des prix des matériaux de construction de 6,8%, des produits de l’habillement de 9,4% et des produits d’entretien courant du foyer de 8,9%. « Pour les services, l’augmentation des prix est de 6,5% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 11,2%, des services de transport public et privé de 15,3% et des services financiers de 20,7% », a indiqué la même source.





S.G