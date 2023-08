Biographie officielle du chef du gouvernement Ahmed Hachani

L’agence Tunis Afrique presse a publié, à la date du 5 août 2023, la biographie officielle du nouveau chef du gouvernement, Ahmed Hachani, nommé par le président de la République Kaïs Saïed à la date du 1er août 2023.

Ahmed Hachani est né le 4 octobre 1956 à Tunis. Il a étudié à la Faculté de Droit et de Sciences politiques de l’Université de Tunis où il y a obtenu une maîtrise en droit public en 1983. Il a, en 1984, intégré la Banque centrale de Tunisie (BCT). Il y est resté durant 33 années.

Ahmed Hachani a travaillé en tant que juriste jusqu’à 2012. De 2012 à 2017, il était directeur général chargé des ressources humaines. Par la suite, il a occupé la fonction de conseiller en affaires juridiques et en ressources humaines au sein du même établissement.

Selon la même source, Ahmed Hachani a élaboré plusieurs études et consultations juridiques. Il a été membre de plusieurs commissions chargées d’élaborer des textes juridiques liés au système bancaire et aux questions d’ordre économique et financier. Certaines ont porté sur les institutions accordant des crédits et des contributions, ainsi que sur les installations publiques.

Ahmed Hachani a représenté la BCT au sein de plusieurs conseils d’administration. Il a, également, enseigné l’environnement et le droit bancaire durant dix années au sein de l'Académie des Banques et Finances relevant de l’Association professionnelle tunisienne des Banques et Établissements financiers.

Ahmed Hachani est marié et père de deux enfants. Il succède à Najla Bouden qui a occupé la fonction de cheffe du gouvernement du 11 octobre 2021 au 1er août 2023.





S.G