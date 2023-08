La Fédération de l'enseignement de base appelle le ministère à verser les salaires de 17 mille enseignants

Le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement de base, Taoufik Chebbi, a indiqué qu’un courrier a été officiellement adressé au ministère de l’Éducation l’appelant à verser les salaires de 17 mille enseignants.

Dans une déclaration accordée le 5 août 2023 à l’agence Tunis Afrique presse, Taoufik Chebbi a précisé que le ministère de l’Éducation n’a toujours pas versé les salaires de juillet des enseignants ayant décidé de bloquer les notes puis de les communiquer aux administrations de leurs écoles respectives.

Les enseignants avaient annoncé le blocage des notes depuis plusieurs mois en guise de protestation contre la situation fragile des enseignants suppléants et du non-respect des accords signés avec les anciens gouvernements. Le blocage a été maintenu durant l’intégralité de l’année scolaire puis levé à la date du 23 mai par la Fédération générale de l’enseignement secondaire et à la date du 23 juillet par la Fédération générale de l’enseignement de base.

Entretemps, le ministère a décidé de geler les salaires des enseignants et de limoger 350 directeurs d’école. Le même courrier adressé au ministère appelle à la réintégration de ces derniers à leurs postes. Il s’agit, selon M. Chebbi, d’une preuve de la volonté de dialoguer et de trouver une issue à la situation actuelle.

Le courrier comporte, aussi, une demande de tenir une réunion entre la Fédération générale de l'enseignement de base et le ministère de l’Éducation afin de débattre de ces éléments ainsi que de la prime rurale au titre des années scolaire 2021/2022 et 2022/2023, l’octroi des promotions au titre de l’année 2022, la question des transferts et des moyens permettant d’apaiser les tensions.

