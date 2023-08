Votre coin de paradis : week-end portes ouvertes à la Résidence Costa

Sentez le sable sous vos pieds, respirez l'air frais de la mer et laissez-vous envoûter par une vie de rêve en bord de la mer à la Résidence Costa, située à Chott Mariem, en Tunisie. Vous êtes chaleureusement invité(e) à notre événement Portes Ouvertes qui se tiendra le prochain week-end, le samedi et le dimanche. Inscrivez-vous dès maintenant pour assister à l’événement, découvrir notre oasis côtière idyllique et sur place, peut-être, réserver votre petit coin de paradis.