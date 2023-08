Le SNJT condamne l’ingérence de Kaïs Saïed dans la programmation de la télévision nationale

Imprimer

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a réagi, dans un communiqué publié ce vendredi 4 août 2023, aux propos tenus par le président de la République, concernant la programmation de la chaîne de télé nationale.

Le syndicat a condamné l’ingérence du chef de l’État dans la programmation de la télévision nationale, allant jusqu’à donner son avis sur l’ordre des informations diffusées dans le journal, et rappelé que les médias publics sont tenus d’assurer leur rôle de service public au service de l'État et de la société qui exprime les préoccupations des citoyens dans le cadre de l'information et de l'objectivité sans être le porte-parole de la propagande du pouvoir en place.

Il a estimé que l'intervention menée par le président de la République s'inscrit dans un contexte de censure des médias publics et d’atteinte aux principes de pluralisme, de diversité et d'objectivité, à travers notamment les pratiques d'exclusion qui visent la société civile et des forces politiques empêchées d'apparaître à la télévision tunisienne financée par les contribuables.

Le SNJT a dénoncé les déclarations de Kaïs Saïed estimant qu’elles visent à faire de la télévision nationale un outil de propagande et appelé le chef de l’État à appliquer la loi relative aux désignations des responsables à la tête des institutions médiatiques publiques et au respect de l'indépendance des médias publics, confisqués et privés.

M.B.Z