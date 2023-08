Météo Tunisie : orages et vents forts

L'Institut national de la météorologie (INM), a indiqué, dans son dernier bulletin de ce vendredi 4 août 2023, que des orages sont attendus au cours de la nuit dans le nord du pays et localement dans le centre est. Des chutes de grêle auront également lieu dans des régions limitées.





Les vents seront forts à très forts durant les orages près des côtes et principalement dans le sud du pays où ils soulèveront sable et poussière. Les températures nocturnes varieront entre 21 et 26 degrès dans le nord et le centre et entre 27 et 32 degrès dans le sud atteignant 36 degrès dans l'extrême sud du pays.





M.B.Z