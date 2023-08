L’ADFE demande à Macron de conditionner les aides à la Tunisie au respect des droits des migrants subsahariens

Imprimer

L'Association démocratique des français à l'étranger (Français du Monde – ADFE) en Tunisie a adressé, jeudi 3 août 2023, une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron où elle lui demande d’exiger de la Tunisie le respect des droits de l’Homme, en ce qui concerne le dossier de la migration clandestine, et d’y conditionner les aides au pays.

« Nous demandons l’amendement des accords migratoires entre l’UE, la France, l’Italie et la Tunisie, pour qu’ils mentionnent explicitement l’exigence du respect des principes fondateurs de l’UE et de l’Europe, à commencer par ceux de la convention européenne des droits de l’Homme. Nous demandons que les aides de l’UE, de la France et de l’Italie à la Tunisie soient conditionnées au respect de ces principes », lit-on dans ce document.

L’ADFE a affirmé, dans sa lettre, que certains de ses membres ont été témoins des exactions faites à l’encontre des migrants subsahariens : « En tant que résidents en Tunisie, certains parmi nous ont eu l’occasion d’observer et de confirmer les faits relatés par les journaux. Nous affirmons notre soutien aux migrants subsahariens et à ceux des citoyens tunisiens qui agissent pour essayer de les protéger ».

Et d’ajouter : « Ces personnes (les migrants subsahariens, ndlr) sont victimes de violences sans nom dans le pays, et déportées par les autorités en dehors de toute légalité, par vagues successives depuis le 4 juillet, dans les no man’s land du désert entre la Tunisie et l’Algérie et entre la Tunisie et la Libye, où certains meurent de faim et de soif, en l’absence de secours. Ces exactions ont été condamnées par les experts des Nations Unis et par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme dont Human Rights Watch qui en a publié un rapport détaillé et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux.

La politique migratoire de la Tunisie se poursuit, dans le pays et aux marges de ses frontières, appuyée par l'Union européenne (UE) ».

Notons que l’ADFE est présente en Tunisie depuis 41 ans. Elle est reconnue comme une association d’utilité publique.

I.N (D'après communiqué)