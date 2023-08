Kamel Deguiche : 70% des jeunes tunisiens n'ont jamais vu la mer

Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, a annoncé une série de visites de plusieurs maisons des jeunes des gouvernorats de Kairouan et de Kasserine. « On attend un geste de la part de l’État. Nous voulons montrer que nous sommes là », a-t-il dit.

Intervenant le 4 août 2023 durant « Sbeh Diwan » de Myriam Belkadhi sur Diwan Fm, Kamel Deguiche a déploré la situation des clubs ruraux et des maisons des jeunes se trouvant dans les zones frontalières. Il a indiqué que l’État cherchait à mettre à niveau ces établissements et à remplacer les clubs ruraux par des maisons des jeunes.

« 70% des jeunes tunisiens n’ont jamais vu la mer… Nous sommes en train de traiter ce genre de sujet. Nous ne pouvons pas parler d’intégration des jeunes si ces derniers ne connaissent pas leur pays… Le programme estival vise, cette année, un nombre plus important que ceux des années précédentes… Nous avons mobilisé le maximum de moyens… Il s’agit de programmes incluant des activités intellectuelles… Il y a des ateliers de robotique… Ils doivent acquérir des connaissances leur permettant d’évoluer au niveau de leurs études et de leurs vies professionnelles », a-t-il ajouté.

Revenant sur sa déclaration au sujet de l’exploit réalisé par le nageur tunisien Ayoub Hafnaoui, Kamel Deguiche a, encore une fois, considéré que ceci reflétait une politique sportive réussie. Le ministre avait déclaré la même chose à la date du 1er août 2023. Il a fait l’objet de plusieurs critiques et certains ont fait de la déclaration un sujet de railleries. Les internautes se sont même amusés à partager des photos montrant l’état lamentable des piscines et autres installations sportives étatiques. Néanmoins, le ministre ne semble pas avoir pris en considération les critiques puisqu’il a tenu à donner la même déclaration.

« Je le redis et j’insiste sur la chose… On peut évoquer la réussite, par ses propres moyens, d’un athlète ou de deux athlètes, mais non de dix ou douze athlètes tels que Ons Jabeur, Ghofrane Belkhir ou Jendoubi le taekwondiste… On ne peut pas parler de réussite individuelle alors qu’ils ont été encadrés par un système sportif… La politique actuelle de l’État est une réussite… La Tunisie applique ce qu’on appelle la politique de nos moyens. Nous n’avons pas beaucoup d’argent… Nous avons soutenu certains talents… Ils ont des contrats-programme… On offre un package contenant de l’argent en contrepartie des résultats », a-t-il déclaré.

Kamel Deguiche a considéré que ce système témoignait, parfois, de certains dysfonctionnements du côté administratif. Il est revenu sur l’exemple des piscines. Il a affirmé que chaque gouvernorat disposait de ce genre d'installations. Le blocage est au niveau de l’entretien. Les piscines sont créées puis délaissées jusqu’à être hors-service. M. Deguiche a assuré que la majorité des piscines étaient gérées par les municipalités et non par le ministère. Les municipalités sont appelées à procéder à l'entretien mais ne disposent pas des ressources financières permettant cela.

Le ministre a critiqué la publication de photos de la piscine d’El Menzah. Il a assuré que cet établissement faisait l’objet d’un programme de restructuration qui sera réalisé en collaboration avec la Fédération Internationale de Natation. La question de l'entretien a été ralentie par la lenteur des procédures administratives. Il a reproché aux médias la publication des photos montrant l’état de la piscine et affirmant que l’État n’a pas contribué à la réussite de Ayoub Hafnaoui. Il s’agit, selon lui, d’une tentative de remettre en cause la réussite de l’État et de la politique sportive.

Kamel Deguiche a indiqué que Ayoub Hafnaoui a eu un désaccord avec la Fédération nationale de natation. Le ministre a affirmé être directement intervenu pour débloquer la situation. Il a mis l’accent sur l’importance des ententes et des affinités entre les athlètes et leur entourage. Il a indiqué s’être entretenu avec lui avant la tenue d’une conférence de presse en présence du président du Comité olympique, Mehrez Boussayen. Le nageur tunisien avait demandé à voir le ministre afin d’aborder certains sujets problématiques.

« Je salue le Comité olympique pour le petit geste envers Ayoub Hafnaoui… Pour ce qui est du ministère de la Jeunesse et du Sport, il s’agit d’une entité gouvernementale. Tout est défini par des textes juridiques. L’octroi de prime ne se fait pas de façon arbitraire… Des décisions seront prises… Lors de ma rencontre avec lui, Ayoub Hafnaoui n’a pas abordé la question des primes… Je salue son patriotisme… Ayoub a indiqué être conscient du soutien de la part de l’État », a-t-il déclaré.

Kamel Deguiche a révélé que Ayoub Hafnaoui sera reçu par le président de la République, Kaïs Saïed. La rencontre est en cours de préparation.

Dans un autre contexte, Kamel Deguiche a assuré que la loi sur les structures sportives ne conduisait pas au retrait de la Tunisie des instances sportives internationales. Il a assuré que les instances sportives internationales ne s'expriment pas au sujet des textes juridiques internes des pays.

