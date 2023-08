Sonede International distribue un dividende de quatre dinars par action

Imprimer

La Sonede International a annoncé, dans un communiqué boursier, la mise en paiement d’un dividende de quatre dinars par action au titre de l’exercice 2022, en application de la décision adoptée dans la cinquième résolution de l’Assemblée générale ordinaire N°14 du 7 juin 2023. Le détachement s’est fait à partir du 1er août 2023.

Alors que son bénéfice a baissé de plus de trois fois, passant de 511.704 dinars fin 2021 à 157.594 dinars fin 2022, l’AGO a décidé de pomper sur les réserves de la société pour distribuer 371.600 dinars en dividende, soit plus de deux fois le résultat net réalisé. La logique aurait été de garder ses réserves soit pour investir, soit pour se prémunir de nouvelles crises, vu l’instabilité économique nationale et internationale.

Notons que la société est détenue en majorité par des entreprises publiques. Dans ce cas il est légitime de se demander si c’est les sociétés détentrices qui ont besoin d’argent où s’il s’agit de pression faite par l’État pour engager plus de dividendes et de ressources, étant l’actionnaire majoritaire des sociétés mères prenant part au capital. Rappelons dans ce cadre, l’épisode de la BNA où l’État, qui est l’actionnaire majoritaire, avait décidé d’aller contre la décision du conseil d’administration et de la Banque centrale de Tunisie et d’augmenter le dividende distribué.

La Sonede International est totalement exportatrice. Elle a été créée en 2009, par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede). Le capital de société est de 2.716.000 dinars, divisé en 135.800 actions de valeur nominale égale à vingt dinars chacune, dont 50.000 actions totalement libérées et 135.800 actions libérées de la moitié.

I.N