Le nouveau chef du gouvernement, Ahmed Hachani prête serment

Dans la foulée du limogeage de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden par le président de la République, Kaïs Saïed, son successeur, Ahmed Hachani a prêté serment à Carthage.

D’après nos informations, le nouveau chef du gouvernement est juriste de formation et il était cadre à la Banque centrale de Tunisie (BCT).

En marge de la cérémonie, le chef de l’État s’est adressé au nouveau chef du gouvernement en ces termes : « Il y a de grands défis que nous devons relever avec détermination et une forte volonté de préserver notre patrie, notre État et la paix civile… Nous travaillerons pour accomplir la volonté de notre peuple, réaliser la justice souhaitée et atteindre la dignité nationale ».

I.L