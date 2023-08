L’ONU appelle la Tunisie à mettre fin immédiatement aux expulsions des migrants

L’Organisation des Nations unies (ONU) a exprimé sa profonde préoccupation par l’expulsion des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile de Tunisie vers les frontières avec la Libye et aussi l'Algérie.

Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général Antonio Guterres, s’est exprimé, mardi 1er août 2023, lors d’une conférence de presse. « Plusieurs sont morts à la frontière avec la Libye et des centaines, dont des femmes enceintes et des enfants, seraient toujours bloqués dans des conditions extrêmement difficiles avec un accès limité à la nourriture et à l'eau ».

Il a ainsi réitéré l'appel lancé la semaine dernière par la Commission des Nations unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations pour « qu'il soit mis fin immédiatement à ces expulsions et que les personnes bloquées le long de la frontière soient relogées d'urgence dans des endroits sûrs, où elles peuvent être protégées et avoir accès à de l'eau en quantité suffisante, à de la nourriture, un abri et des soins médicaux ».

Le porte-parole a également réaffirmé la position de l’ONU « que tous les migrants, réfugiés et demandeurs d'asile doivent être protégés et traités avec dignité, dans le plein respect de leurs droits humains, quel que soit leur statut et conformément au droit international relatif aux droits humains et aux réfugiés ».

I.L