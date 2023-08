Un parti italien demande le retrait du doctorat honoris causa décerné à Kaïs Saïed par l'université La Sapienza

Le leader du parti italien Più Europa, Riccardo Magi a annoncé, mardi 1er août 2023, avoir déposé une demande auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur, Annamaria Bernini lui sollicitant de retirer le doctorat honoris causa décerné en 2021 au président de la République, Kaïs Saïed, par l'université "La Sapienza" de Rome.

Dans un statut publié sur les réseaux sociaux, le politicien a donné des précisions sur les motivations de cette demande. « En Tunisie, l'intensification de la répression, la violation de l'indépendance de la justice et le démantèlement progressif des garanties institutionnelles se sont accompagnés, ces derniers mois, de véritables attaques contre les migrants transitant par le territoire tunisien. Des centaines de migrants africains ont été expulsés du pays, emmenés jusqu'aux frontières algérienne et libyenne et abandonnés dans le désert sans nourriture ni eau, condamnés à périr dans des conditions inhumaines », a-t-il indiqué.

Riccardo Magi affirme qu’il s’agit de très graves violations des droits de l'Homme qui font donc disparaître les mêmes conditions d'attribution du titre honorifique de docteur honoris causa au président tunisien. « En tant que Più Europa, nous espérons que la ministre prendra rapidement position et fera en sorte que ce titre lui soit retiré ».

Récemment, Elyes Chaouachi, fils du prisonnier politique Ghazi Chaouachi, qui avait adressé une lettre ouverte aux responsables de l’université afin de retirer le titre honorifique accordé à Kaïs Saïed.

I.L