Le Festival de Hammamet annule le spectacle d'Emel Mathlouthi parce qu’elle s’est produite en Palestine occupée

L’artiste tunisienne Emel Mathlouthi, a annoncé, dans un communiqué posté, mardi 1er août 2023, que le Festival de Hammamet a décidé, sans la prévenir au préalable, d’annuler son spectacle prévu le 9 août.

Le Festival a adressé un mail aux détenteurs de billets pour les avertir sans donner la moindre explication à l’équipe de Mme Mathlouthi.

Emel Mathlouthi a précisé qu’elle est depuis des jours la cible d’une campagne de diffamation en raison des spectacles qu’elle a donnés en Palestine occupée. L’artiste s’est produite à Ramallah, Al Qods et Bethlehem sur invitation du Conservatoire Edward Said, qui a déjà accueilli des artistes arabes, Lotfi Bouchnak notamment et Anouar Brahem.

« J’espère que cela n’est qu’un malentendu et que visiter un prisonnier ne revient pas à normaliser avec son geôlier », a-t-elle déploré.

Emel Mathlouthi avait publié, quelques jours auparavant, un post sur les réseaux sociaux où elle confie avoir dû annuler un spectacle à Haïfa dans le territoire occupé, bien que l’espace où elle devait se produire appartient à un Palestinien. Une décision prise en raison de la violente campagne dont elle est victime.

M.B.Z