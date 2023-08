Pain subventionné - L'Utica mobilisée au service du gouvernement

La ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb a tenu, ce mardi 1er août 2023, une réunion de travail dédiée au pain subventionné en présence du président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Samir Majoul et des responsables de la Chambre des boulangeries et des minoteries.

La ministre a souligné la nécessité de fournir du pain subventionné dans toutes les régions de la République et de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout trouble ou pénurie, tout en renforçant la surveillance des contrevenants.

La Chambre syndicale des patrons de boulangeries s'est engagée à fournir le pain subventionné tout au long de la journée, à soutenir les efforts de l’État dans ce sens et à respecter les modalités de travail de manière à garantir la continuité d'approvisionnement du marché.

Le président de la Chambre Mohamed Bouanane, a affirmé, ce matin, que le pain compensé est désormais disponible et que le lock-out des boulangeries modernes ne va rien changer à la situation.

Réagissant au lock-out des boulangeries modernes, le responsable a indiqué que les boulangeries modernes n’ont aucun statut et les citoyens les boudent désormais, à cause des prix pratiqués.

Selon lui, le gouvernement a fait son travail, il a œuvré pour que la farine soit disponible chez les boulangers et il leur a demandé de travailler et de ne pas laisser le peuple sans pain. Il a soutenu que depuis deux jours, il n’y a plus de problème et l’approvisionnement est normal.

Et d’expliquer que le problème d’approvisionnement a été réglé dans les grandes villes du pays, notamment dans le Grand Tunis. Il a admis que quelques problèmes demeurent dans les régions côtières, à cause de l’affluence vers les plages, et cela malgré la hausse des quantités de farine pour les boulangeries classées sur place.

Rappelons que le groupement des boulangeries modernes relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) avait annoncé, lundi 31 juillet 2023, dans un communiqué, l'arrêt de l'activité de fabrication de pain de toutes sortes dans toutes les boulangeries qui lui sont affiliées, sur l'ensemble du territoire, à compter du 1er août 2023. Plus de 1.400 boulangeries seraient concernées par cette suspension.

M.B.Z