Deguiche : l'exploit de Hafnaoui est le résultat d'une politique sportive réussie !

« Nous sommes conscients de cet exploit réalisé par Ayoub Hafnaoui qui est le résultat d'une politique sportive réussie et très réussie. Ayoub Hafnaoui est l’arbre qui cache la forêt car il faut voir les dernières réalisations sportives, notamment les sports individuels », a affirmé mardi 1er août 2023, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, dans une déclaration à Mosaïque Fm lors d’une réception organisée en l’honneur du double champion du monde.

En effet, le Tunisien a réussi l’exploit de devenir le champion du monde des 1.500 mètres nage libre et des 800 mètres outre le titre de vice-champion du monde dans le 400m nage libre.

« C'est un exploit historique. Nous sommes en train de préparer les JO 2024 et si Ayoub Hafnaoui continue sur cette même lancée, il sera sur la première marche du podium », a poursuivi le ministre. Et d’ajouter : « Cela prouve, contrairement aux apparences et à ce que racontent plusieurs personnes, que la politique sportive en Tunisie, en particulier la politique des élites, est réussie et même très réussie. Ayoub Hafnaoui est une locomotive qui va entrainer toute une pépinière en natation ».

Notons que ces derniers jours, des vives critiques ont été émises sur la toile pour dénoncer l’état de l’infrastructure sportive. Plusieurs internautes ayant partagé massivement la photo de la piscine d'El Menzah pour expliquer que la Tunisie a produit un double champion du monde sans infrastructures.

I.N