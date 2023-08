Crise du pain : le fayotage de l’Utica, le courage de la Conect

La crise du pain est connue de tous les Tunisiens. Il suffit d’aller à sa boulangerie de quartier pour constater les longues files d’attente et l’indisponibilité fréquente du pain compensé (la baguette à 190 millimes).

Face à ce problème, le président de la République a accusé les boulangeries modernes de se fournir en farine compensée pour fabriquer des pains onéreux. Il décide, dans la foulée, de faire arrêter la vente du pain non compensé. Comment le chef de l’État va-t-il appliquer sa décision ? Oserait-il priver les Tunisiens d’une denrée quotidienne appréciée ? Sait-il que c’est le droit de tout un chacun de manger ce qu’il veut et de préférer le pain onéreux aux céréales, complet, sans sel, de semoule au pain compensé à la farine blanche ? Aucune réponse à toutes ces questions légitimes.

Réagissant aux décisions étranges du président et à ses accusations, le groupement des boulangeries modernes relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) a annoncé, lundi 31 juillet 2023, dans un communiqué, l'arrêt de l'activité de fabrication de pain de toutes sortes dans toutes les boulangeries qui lui sont affiliées, sur l'ensemble du territoire, à compter du 1er août 2023. Plus de 1.400 boulangeries seraient concernées par cette suspension.

Par cette simple décision, la Conect met le citoyen face à son président et rejette subtilement, dans la foulée, les accusations dont ont été victimes les boulangeries modernes.

Une manière, comme une autre, de prouver que ces boulangeries ne sont pas responsables de la crise.

L’autre centrale patronale, l’Utica (concurrente de la Conect) a choisi d’aller dans le sens présidentiel en jouant totalement la carte du déni.

Le président de la Chambre syndicale nationale des boulangers, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Mohamed Bouanane, a affirmé, mardi 1er août 2023 sur Shems Fm, que le pain compensé est désormais disponible et que le lock-out des boulangeries modernes ne va rien changer à la situation. D’après lui, celles-ci seraient boudées par les citoyens à cause de leurs prix.

À entendre le représentant de l’Utica, ce n’est pas le gouvernement qui serait derrière la crise, mais la grande affluence (notamment dans les régions côtières), les éleveurs qui achètent du pain pour le bétail, ainsi que la frénésie des citoyens.

Si l’on compare les déclarations des deux centrales patronales concurrentes, on conclut que la chambre syndicale de l’Utica fait tout simplement du fayotage et évite d’épingler le gouvernement.

La vérité est que c’est le gouvernement qui est à l’origine de la crise. La preuve, le ministère du Commerce a décidé de relever de 20% les quantités de farine pour approvisionner les boulangeries et ce sont ces 20% qui ont résolu le problème.

La vérité, aussi, est que le gouvernement continue à appliquer une politique archaïque d’autorisations, de compensation et d’approvisionnement refusant le jeu du libre marché.

La vérité, enfin, est que les boulangeries modernes ne sont nullement boycottées, autrement elles auraient mis la clé sous la porte depuis belle lurette.

Autant de vérités que le représentant de l’Utica évite de dire pour ne pas gêner le gouvernement et le président. Le comportement du président de la chambre syndicale est identique à la politique de sa centrale et de la ligne suivie par son président Samir Majoul.

Tout le contraire du groupement des boulangeries modernes de la Conect dont les représentants ont eu un comportement courageux en décidant un lock-out afin de prouver, à tous les Tunisiens, qu’ils ne sont nullement responsables de la crise, comme l’a déclaré le président de la République. Un comportement conforme à la politique de leur centrale et de son président Tarek Cherif qui, souvent, met le doigt où ça fait mal et appelle les choses par leur nom.

Deux centrales, deux comportements opposés, les patrons peuvent choisir leur camp en fonction de la ligne politique désormais. Celle du fayotage au profit du régime, comme l’Utica ou celle d’être du côté de la vérité et de l’intérêt de ses adhérents, comme la Conect.

R.B.H.