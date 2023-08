Hafsia Ardhaoui présidente par intérim de l'INPDP

Suite au départ à la retraite du professeur universitaire et président de l'Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), Chawki Gaddes, la présidente du gouvernement, Najla Bouden a nommé comme président par intérim la magistrate de 3e rang, Hafsia Ardhaoui.

La nomination a été communiquée par une note du 31 juillet 2023. Elle précise que Hafsia Ardhaoui occupera le poste de présidente de l’INPDP par intérim jusqu’à la nomination d'un nouveau président.

Hafsia Ardhaoui avait été nommée membre de l'INPDP pour un mandat de trois ans par le biais du décret gouvernemental n° 2021-230 du 16 avril 2021.









À noter que le départ à la retraite de Chawki Gaddes signifie que Hafsia Ardhaoui est désormais la seule membre du conseil permanent de l'INPDP. Le conseil se compose, théoriquement, de trois membres : le président (Chawki Gaddes), un magistrat judiciaire et un magistrat administratif. Néanmoins, la nomination de ce dernier n'a jamais eu lieu. Aucun candidat ne s’est manifesté. Hafsia Ardhaoui se trouve, donc, unique membre du conseil permanent de l’INPDP et son mandat prend fin en avril 2024. Pour ce qui est du conseil non permanent de l'instance, supposé comporter douze membres, il ne compte plus que deux personnes : Nizar Besghaier, représentant de la présidence du gouvernement et Karima Mahmoudi, experte en Technologies de l'information et de la communication.

Madame Ardhaoui est la dame vêtue d’un voile se trouvant à la droite de Chawki Gaddes.





S.G