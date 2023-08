La Tunisie va-t-elle réellement se passer du FMI ?

Un blog d’actualité tunisien « Tunisie 24 » qui se spécialise dans l’information quotidienne a publié dimanche 23 juillet 2023, une information selon laquelle la Tunisie a décidé de se passer du FMI et n’aura plus besoin de ce prêt, et ce « grâce à l’intelligence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden ».

« De manière stupéfiante, la Tunisie se passe du Fonds monétaire international et remplit ses coffres de milliards grâce à l'ingéniosité de Najla Bouden », peut-on lire.

Le post prétend que le gouvernement a réussi à se passer du Fonds monétaire international grâce à l'intelligence du gouvernement qui a fait appel à des pays amis et des partenaires, tels que l'accord signé entre la Tunisie et l'Union européenne d'une valeur de 900 millions d'euros, ainsi qu'un nouvel accord de prêt de 400 millions de dollars signé entre la Tunisie et l'Arabie saoudite.

La vidéo jointe à la publication mentionne également les visites effectuées par le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, dans les pays du Golfe, y compris une rencontre avec le président du Groupe de la Banque islamique en Arabie saoudite, ainsi qu'une rencontre avec le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, afin d'obtenir des prêts et des investissements pour la Tunisie.

Elle évoque aussi les conditions surréalistes demandées par le Fonds monétaire international à la Tunisie, affirmant que le pays a finalement réussi à se passer de son aide.

Contacté par BN Check, le ministère des Finances a assuré que les négociations sont toujours en cours, contrairement à ces allégations. Nous avons également effectué une recherche sur les sites officiels et les sites d’informations, et nous n’avons pas trouvé de trace de cette information selon laquelle le gouvernement tunisien aurait décidé de se passer du FMI.

Ainsi, l’information sur les négociations du FMI avec les autorités tunisiennes publiée par le blog « Tunisie24 », sont totalement fausses, aucune décision n’a été annoncée dans ce sens .

R.A