Maher Medhioub : Rached Ghannouchi a évité à la Tunisie une guerre civile !

Le nahdhaoui Maher Medhioub a affirmé que le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a permis à la Tunisie d’éviter une guerre civile, après les annonces du 25-Juillet.

Dans une interview accordée au journal Al Quds, l’ancien député a déclaré : « Soyons plus justes, l'opposition tunisienne au putsch contre la constitution a représenté un modèle honorable et unique pour l'opposition dans les pays du printemps arabe, qui ont tous connu des coups d'État militaires contre la révolution civile pacifique depuis 2011. Elle a refusé catégoriquement de tomber dans le piège mis en place et d’affronter, elle et Rached Ghannouchi, l'armée et les forces de sécurité le matin du 26 juillet 2021, ce dernier ayant appelé les partisans de la démocratie à regagner leurs domiciles après les avoir exhortés à venir plus tôt ».

Et d’ajouter : « Mais Rached Ghannouchi,- et c'est mon témoignage à l'histoire - s'est abstenu de tout rassemblement ou sit-in, le jour où certains de ceux qui se présentent comme des partisans de Kaïs Saïed ont jeté des pierres sur la voiture de la garde présidentielle et sur les partisans de la démocratie. À ce moment, et après avoir eu conscience de la gravité de la situation et la facilité de se diriger vers la violence, il a préféré se retirer du parlement et d’appeler les partisans de la démocratie à se retirer, ce qui a représenté un moment important de l'histoire de la Tunisie, qui lui a épargné une guerre civile et des violences ».

I.N