TGH réalise un chiffre d’affaires de près de 37 MD à fin juin 2023

Imprimer

Tawasol Group Holding (TGH) vient de publier ses chiffres du deuxième trimestre 2023.

Dans un communiqué boursier, la société précise qu’à périmètre comparable, le deuxième trimestre affiche une stabilisation de son chiffre d’affaires sur l’année pour atteindre 18,77 millions de dinars et respectivement 36,95 millions de dinars (MD) sur le semestre.

Et de spécifier : « Sur un temps d’accalmie de la croissance économique en Tunisie, le groupe s'attend à une croissance organique de son chiffre d’affaires d’environ 10% pour l'exercice 2023 amplifier par le développement à l’international ».

Autre précision importante, le même document précise que « le management de TGH est en train d’arrêter les comptes consolidés de 2022 et tiendra incessamment son assemblée Générale pour statuer sur les exercices 2021 et 2022 afin d’éviter les retards et de ne pas tomber sous les nouveaux critères d’affectation au compartiment « S » de la BVMT ».

Le pôle réseau de télécommunications a terminé le deuxième trimestre 2023 avec une croissance de 6,3% avec un volume de chiffre d’affaires de 5,84 MD contre 5,5 MD comparativement à la même période. Le chiffre d’affaires a été consolidé par le volume des opérations à l’export avec une croissance de plus de 30% sur la période.

Le pôle infrastructure a fini le deuxième trimestre 2023 avec une croissance de 300% avec un volume de chiffre d’affaires de 2,27 MD contre 0,69 MD comparativement à la même période.

Le pôle industrie qui est composé par la société UTS‐PALMA opérant dans le secteur d’extrusion de profilé d’aluminium. UTS‐Palma a préféré orienter ses ventes afin de prévenir des risques d’impayés dans une conjoncture délicate. Cette baisse du chiffre d’affaire s’est compensée par l’amélioration de la marge d’EBITDA.

S’agissant du pôle immobilier, la volatilité des taux d’intérêt bancaire a fait que le secteur a connu une stagnation en attendant les décisions du gouvernement pour stabiliser les logements qui auront accès au Foprolos. Le groupe a estimé que ce n’est pas le bon timing de construire sur le projet Monfleury et il a opté pour une politique de garder les terrains nus. Pareil, sur le projet Jnaynet El Manar TGH joue la prudence afin d’absorber l’inflation.