Fusion de Dar Assabah et de la Snipe-La Presse : Anis Wahabi se dit sceptique

L’expert-comptable et expert en finances publiques et gouvernance locale, Anis Wahabi, a commenté, lundi 31 juillet 2023, la récente décision du gouvernement de fusionner Dar Assabah et la Snipe-La Presse, en estimant qu’elle est « incompréhensible »

Au micro de Myriam Belkadhi dans l’émission Sbeh Diwan sur Diwan Fm, M. Wahabi a rappelé que le problème ne concerne pas que ces deux grands établissements de presse mais qu’il s’agit d’une crise mondiale qui touche le secteur de la presse, et qui s’étend aussi à la Tunisie, à cause des nouvelles technologies.

Pour lui, il est évident que le modèle économique de plusieurs médias tunisiens doit changer, car le plus gros de leurs revenus provient de la publicité (la publicité est désormais orientée ailleurs, ndlr) outre le fait que la crise financière que traverse le pays a impacté négativement les budgets publicitaires, qui ont été revus à la baisse.

L’expert s’est interrogé quand il est opportun de fusionner deux entreprises ? La réponse est selon lui : « lorsqu’on veut accroître deux sociétés. Mais avant tout, il faut que chacune ait réussi de son côté et qu’elles travaillent par exemple sur deux zones géographiques différentes, ou sur des produits, concepts, services différents pour se compléter et créer une synergie. L’objectif étant que 1+1=3 ».

Anis Wahabi a exprimé son scepticisme face à la fusion de deux entreprises qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de modèle économique et qu’aucune ne pourra offrir une solution à l’autre.

L’expert économique appréhende qu’aucune solution ne soit trouvée pour extirper la nouvelle entité de ses ennuis financiers.

