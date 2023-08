Maître Gims annule son concert en raison de la situation des migrants en Tunisie

Le chanteur et rappeur congolais, Gandhi Djuna, dit Maître Gims, a annoncé que son concert, prévu pour le 11 août à Djerba, a été annulé. Le chanteur a expliqué qu’il avait pris cette décision en raison de la situation des migrants subsahariens en Tunisie.













Maître Gims a publié, à la date du 30 juillet 2023, des stories montrant des migrants manifestant contre la situation en Tunisie. Ils tiennent des pancartes sur lesquelles ils indiquent se sentir en danger en Tunisie. Dans l’une des pancartes, un migrant a écrit « We need Help », c’est-à-dire, un appel à l’aide. Dans une autre, on voit le message suivant « Tunisia is not safe ». Il considère que la Tunisie n'est pas sûre et sécurisée.













Le chanteur a, également, publié le texte suivant : « Des enfants, des femmes, des hommes, expulsés de la Tunisie vers la Libye, vivent dans des conditions inhumaines. Je ne peux maintenir ma venue en Tunisie, prévue le 11 août prochain. Je ne sais pas où sont les solutions. Mais cette détresse extrême est insoutenable...».













Maître Gims a, aussi, publié l’affiche du concert en y ajoutant « Annulé ».

S.G