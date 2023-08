Brahim Bouderbala : l’ARP disposée à écourter ses vacances pour accompagner la fonction exécutive

Après le vote du projet de loi portant approbation de la convention de prêt conclue le 20 juillet 2023 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite pour le financement du budget de l'État, le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala a affirmé que le Parlement est tout à fait disposé à continuer à travailler et à accompagner la fonction exécutive au service de la nation.

Il a ajouté, ce samedi 29 juillet 2023, que la situation économique que traverse le pays appelle le peuple tunisien à travailler et à redoubler d'efforts et que pour éviter de s'endetter et s'adresser aux institutions financières, les Tunisiens doivent tous assumer la responsabilité de réformer le système législatif et de corriger la situation économique.

Brahim Bouderbala a réaffirmé la disponibilité de l'Assemblée à se tenir aux côtés de la fonction exécutive et la soutenir même durant les vacances parlementaires qui se tiennent du 1er août à fin septembre, et à organiser des sessions exceptionnelles ou même écourter les vacances pour examiner toutes les lois qui peuvent aider à améliorer la situation de la Tunisie.

M.B.Z