Dar Assabah et la Snipe-La Presse, Meloni et Biden… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 28 juillet 2023.

Le gouvernement décide de fusionner Dar Assabah et la Snipe-La Presse

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a supervisé, vendredi 28 juillet 2023, une séance de travail ministérielle dédiée au dossier de la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition (Snipe-La Presse) et Dar Assabah. Un communiqué de la Kasbah a précisé que des décisions ont été convenues et notamment l’approbation de l'option de fusion des deux sociétés conformément à la réglementation en vigueur. Il a également été décidé d’assurer les besoins financiers confirmés des deux établissements pendant la période de préparation du programme de sauvetage, soit jusqu'à la fin de l'année 2023 et de travailler

Meloni et Biden se disent déterminés à assurer la prospérité, la sécurité et la démocratie en Tunisie

« Les États-Unis et l'Italie affirment leur soutien au peuple tunisien alors que la Tunisie est confrontée à des défis économiques et politiques persistants. Les États-Unis et l'Italie affirment également leur désir commun d'une Tunisie prospère, sûre et démocratique », lit-on dans une déclaration commune publiée à l'issue de la rencontre bilatérale tenue jeudi 27 juillet 2023 à la Maison Blanche entre le président américain Joe Biden et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni.

Affaire de complot : refus de libération de six détenus

L'avocate et membre du comité de défense des accusés de complot contre la sûreté de l'État, Dalila Ben Mbarek Msaddek a indiqué que le juge d'instruction près le pôle de lutte contre le terrorisme a rejeté les demandes de libération déposées aux noms de Khayam Turki, Issam Chebbi, Jaouhar Ben Mbarek, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhadj et Abdelhamid Jlassi.

Plus de trois milliards de dinars de recettes touristiques, jusqu’au 20 juillet 2023

Le tourisme tunisien est en train de reprendre des couleurs avec des indicateurs rivalisant avec ceux réalisés en 2019, l’année de référence, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ainsi, les recettes touristiques ont enregistré une hausse de 55,1% en dinars, de 51,1% en euros et de 51,1% en dollars par rapport à une année auparavant, atteignant respectivement plus de 3,29 milliards de dinars, 985 millions d’euros et 1,07 milliard de dollars, du 1er janvier 2023 au 20 juillet courant. Elles sont en hausse de 28,8% par rapport à 2019, de 30,5% en euros et de 25,1% en dollars par rapport à 2019.

Tunisie - La BAD prévoit une croissance de 1,9% en 20234

La Banque africaine de Développement (BAD) s'attend à ce que le taux de croissance de l'économie tunisienne baisse à 1,9% en 2023, contre 2,4% en 2022, puis elle devrait augmenter pour atteindre 2,8% en 2024. En effet, selon le dernier rapport de l’institution financière sur les "Perspectives économiques en Afrique du Nord" publié jeudi 27 juillet 2023, la croissance régionale devrait augmenter légèrement pour atteindre 4,6% en 2023 et se stabiliser à 4,4% en 2024.