Le gouvernement décide de fusionner Dar Assabah et la Snipe-La Presse

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a supervisé, vendredi 28 juillet 2023, une séance de travail ministérielle dédiée au dossier de la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition (Snipe-La Presse) et Dar Assabah.

Un communiqué de la Kasbah a précisé que des décisions ont été convenues et notamment l’approbation de l'option de fusion des deux sociétés conformément à la réglementation en vigueur.

Il a également été décidé d’assurer les besoins financiers confirmés des deux établissements pendant la période de préparation du programme de sauvetage, soit jusqu'à la fin de l'année 2023 et de travailler à assurer la couverture sociale et de santé des salariés travaillant dans les deux établissements pendant la période de préparation des programmes de sauvetage.

Sous l’impulsion du président de la République, Kaïs Saïed, il a aussi été convenu de nommer un directeur général à la tête de Dar Assabah.

Kaïs Saïed avait, rappelons-le, souligné la nécessité de trouver une solution radicale à la situation des journaux La Presse et Dar Assabah.

Il a déclaré hier, lors d’un entretien avec Najla Bouden et la ministre des Finances, Sihem Nemsia : « L’affaire ne nécessite pas des jours et des semaines, ou encore la création de commissions. Il suffit uniquement d’appliquer l’accord conclu. Il n’est pas question de céder la Presse ou Dar Assabah. Ils font partie de notre histoire, qui n’est pas à vendre. Quant aux biens confisqués, ça suffit. La mascarade a assez duré. Ceux qui se cachent derrière les coulisses sont connus. Ces radios appartiennent à l'État, pourtant, elles se sont transformées en tribunes pour dénigrer l’État et la patrie. Après, on prétend qu’il n’y a pas de liberté d’expression, alors qu’en réalité, ils ne parviennent même pas à réfléchir, ils n’ont aucune liberté d’expression ».

M.B.Z